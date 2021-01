Meer dan 3.800 mensen kochten een ticket voor de eerste editie van het online #eindhovenfestival, dat plaatsvond in de kerstvakantie.

Het programma van #eindhovenfestival bood tijdens de kerstvakantie online zo'n 70 acts. Van toneel tot concert, van poppenkast tot virtuele rondleiding in een museum. Meer dan 3.800 mensen kochten een kaartje, waarmee ze veertien dagen lang online toegang hadden.

Het festival verliep vlekkeloos, op een kleine storing met de ticketverkoop in het eerste weekend na. Jos Feijen, directeur van de Effenaar en mede-initiatiefnemer van het festival: "De timing voor ons festival was gezien de lockdown perfect. Het bereik heeft onze verwachtingen ruimschoots overtroffen." Het bereik is groter dan het aantal verkochte tickets omdat veel mensen samen keken met huisgenoten.

Tweede editie

Er bestaat volgens Feijen een grote kans dat er een tweede editie van het festival komt, anderhalvemetersamenleving of niet. "De energie die ontstond door de samenwerking tussen de culturele instellingen was ongekend."