Een 48-jarige man uit Eindhoven is donderdag in Reusel aangehouden door de Koninklijke Marechaussee. Hij werd nog gezocht, bleek tienduizenden euro's terug te moeten betalen en moest nog een gevangenisstraf uitzitten.

De aanhouding vond plaats tijdens verschillende controles die de Koninklijke Marechaussee donderdag deed. De Eindhovenaar werd volgens het opsporingsregister gezocht wegens een eerdere veroordeling. Daarnaast bleek hij nog 38.000 euro verschuldigd te zijn aan justitie in verband met een drugszaak en had hij nog 2.000 euro aan boetes openstaan. Hij is aangehouden en moet nog een gevangenisstraf van 208 dagen uitzitten. Ook moet hij de in het totaal 40.000 euro aan opgelegde geldstraffen betalen.

Steekwapens

Bij andere controles in Venlo zijn een 28-jarige man uit Duitsland en een 25-jarige man uit Roemenië aangehouden. De Duitser liep tegen de lamp nadat een controle van het kenteken van zijn auto uitwees dat hij nog een boete open had staan. Zijn rijbewijs bleek vals. Hij is meegenomen voor verder onderzoek.

De 25-jarige Roemeen reed met snelheden van 210 kilometer per uur over de snelweg tussen Eindhoven en Venlo. Maar tijdens een nadere check bleek al snel dat dit niet zijn enige overtreding was. In zijn auto lagen verschillende steekwapens. Hij is aangehouden en zijn rijbewijs is ingevorderd.