De gemiddelde prijs per vierkante meter van een huurwoning in de vrije sector is in zowat heel Brabant gedaald. Ook in Eindhoven betalen huurders minder dan in 2019. Dat meldt woningplatform Pararius donderdag.

In Eindhoven daalde het bedrag van 14,53 euro meter naar 14,11 euro per vierkante meter, goed voor een daling van 2,9 procent.

Pararius noteerde landelijk een afname van 3,7 procent ten opzichte van een jaar eerder; de grootste prijsdaling in acht jaar tijd. In Brabant nam de gemiddelde huurprijs af met 2 procent.

De gemiddelde huurprijs van een vrijesectorwoning in Brabantse steden kwam in het vierde kwartaal van 2020 uit op gemiddeld 13,07 euro per vierkante meter. Een jaar eerder was dat 13,34 euro.