Vanaf 2025 wordt de aanleg van busbanen verbreed in Eindhoven op de route van het station Woensel via bedrijventerrein Acht naar Eindhoven Airport. Het project zal 30 miljoen euro gaan kosten.

De Anthony Fokkerweg krijgt een vrijliggende busbaan aan de noordzijde om te voorkomen dat er filevorming ontstaat. Dit is nu regelmatig het geval op andere trajecten voor hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) over de Aalsterweg en Sterrenlaan. Een HOV-traject is verantwoordelijk voor een goede doorstroom van het openbaar verkeer.

Ook de Marathonloop krijgt vrijliggende busbaan in twee richtingen. Volgens verkeersplanologen van de gemeente is het geen haalbare kaart om de bus simpelweg mee te laten rijden in het verkeer, omdat dan vertraging in de dienstregeling zou optreden.

De aanleg van een busbaan op de Marathonloop gaat ten koste van de ruimte voor de auto. De capaciteit op de kruisingen is volgens de planologen belangrijker. "En die blijft gelijk. Bovendien worden de verkeerslichten slimmer geregeld, waardoor de verkeersafwikkeling gewaarborgd blijft. Ook in de toekomst", zegt planoloog Erik van Hal.

Met de aanleg van de derde lijn voor hoogwaardig openbaar vervoer in Eindhoven wordt volgend jaar gestart. In 2025 moet het project worden opgeleverd. De Marathonloop staat als eerste op de planning.

Verkeer moet wijken door aanleggen busbanen

De Anthony Fokkerweg is in 2023 aan de beurt. Volgens het tracéontwerp komt hiervoor een busbaan aan de noordzijde. Daarbij ontstaat er ter hoogte van het spoorviaduct een bottleneck. Hier gaat de busbaan terug naar één strook voor beide richtingen.

Het tankstation van Shell verliest zijn inrit vanaf de Fokkerweg en is straks alleen nog vanaf de Cor Gehrelslaan te bereiken. Ook het langzaam verkeer moet wijken voor de bus: het fietspad aan de noordzijde zal verdwijnen. Het pad aan de andere kant wordt uitgebreid naar tweerichtingsverkeer.

De busbaan vanaf de Fokkerweg zal al ruim voor de kruising afbuigen naar het bedrijventerrein. Op deze manier blijft het autoverkeer op de kruising met de Schakel onverhinderd.