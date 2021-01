Op de A67 van Venlo richting Eindhoven heeft dinsdagochtend een ongeval plaatsgevonden. Door de aanrijding was de rechterrijstrook ter hoogte van knooppunt Leenderheide dicht.

Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Het is ook nog niet bekend of er gewonden zijn gevallen.

Het verkeer moest door het ongeluk rekening houden met minimaal een half uur vertraging.