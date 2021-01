Het Eindhovense bedrijf VDL gaat 102 elektrische bussen leveren voor het openbaar vervoer (ov) in de Noorse hoofdstad Oslo. Het is voor VDL de grootste vloot elektrische bussen tot nu toe.

In 2018 leverde VDL honderd elektrische bussen die op en rond Schiphol worden ingezet. De bussen in Oslo zullen vanaf januari 2022 gaan rijden. VDL leverde eerder al 48 bussen aan vervoerder Norgesbuss: veertig voor de stad Oslo en acht voor luchthaven Avinor Oslo Airport.

De grootste order voor elektrische bussen in Europa betrof de 259 exemplaren die door vervoerder Keolis in 2020 werden gegund aan het Chinese BYD. Over de gunning van de recordopdracht voor de regio IJssel-Vecht ontstond grote ophef.

Na onderzoek bleek dat de vervoerder geheime afspraken had gemaakt met leveranciers BYD en GINAF. Aangetroffen verklaringen over garanties op batterijen strookten niet met wat Keolis tegenover de provincie Overijssel had verklaard. GINAF zou van consequenties gevrijwaard zijn bij een te late levering van buurtbussen.

De provincie besloot de opdracht aan Keolis in te trekken. Bij wijze van noodoplossing mocht de vervoerder met de BYD-bussen wel voor een periode van twee jaar het vervoer verzorgen.