Even de rijping van je kazen checken. Of het fruit aan je bomen scannen. Het kan met de fotonische chip van MantiSpectra. Een veelbelovende uitvinding, vinden Innovation Industries en PhotonDelta. Zij investeren in de Eindhovense startup.

Hoe hoog de investering is, maken de twee fondsen niet bekend. Maar het is voldoende om de productie van de speciale chip op te schalen en het bedrijf flink uit te breiden, zegt Maurangelo Petruzzella van MantiSpectra.

Uiteindelijk kan de lichtchip van MantiSpectra geïntegreerd worden in smartphones en smartwatches. Dan kunnen mensen producten in de wereld om hen heen scannen: bijvoorbeeld medicijnen, kazen of tomaten.

Door met een infraroodlicht te schijnen op bijvoorbeeld een tomaat, kun je zien of-ie rijp is. Een deel van het licht weerkaatst. Een ander deel wordt geabsorbeerd. Petruzzella: "Als we genoeg gegevens verzamelen, kun je met dat licht kijken hoeveel suikers de tomaat heeft."

Om dat voor elkaar te krijgen, maakt MantiSpectra gebruik van het principe spectroscopie. Er zijn al veel langer labs die hetzelfde doen als de Eindhovense startup. Maar volgens Petruzzella heb je een volledig lab en gespecialiseerd personeel nodig en dat is heel duur. Door het principe in een fotonische chip te proppen wordt het goedkoper. Zeker wanneer de chips op grote schaal geproduceerd kunnen worden.

Fruit scannen in supermarkt

Maar een toekomst vol mensen die in de supermarkt hun fruit staan te scannen is nog ver weg. In eerste instantie richt MantiSpectra zich op bedrijven in onder meer de landbouwsector en medische wereld.

Bovendien moet MantiSpectra volgens Petruzzella eerst nog investeren in productiecapaciteit, personeel en data. Het algoritme achter de fotonische chip heeft veel gegevens nodig om betrouwbare informatie te verschaffen.