De politie heeft vrijdagavond een verdachte aangehouden na een achtervolging door Eindhoven. De automobilist werd in eerste instantie gepakt wegens gevaarlijk rijgedrag. Pas later bleek dat hij ook onder invloed was van drugs. Dat meldt een wijkagent.

De achtervolging startte rond 20.15 uur en eindigde uiteindelijk op de Winston Churchilllaan in Woensel. De bestuurder werd achterna gezeten omdat hij gevaarlijk rijgedrag vertoonde. Toen hij eenmaal staande kon worden gehouden, bleek dat er meer aan de hand was. Hij zat onder invloed van drugs achter het stuur.

Op de vluchtroute van de verdachte is later nog een sok met daarin verdovende middelen en een telefoon gevonden. De bestuurder is ingesloten en zijn rijbewijs ingenomen. De recherche onderzoekt de zaak.