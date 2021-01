Een 47-jarige vrouw is donderdagavond gewond geraakt bij een gewelddadige straatroof op de Karel Doormanstraat in Eindhoven. Ze belandde daardoor in het ziekenhuis.

De vrouw werd door een fiets aangesproken, die naar de weg vroeg. Op het moment dat ze hem wilde helpen, sloeg hij haar met een hard voorwerp op haar hoofd.

Ze gilde om mensen te waarschuwen en kreeg nog een klap op haar hoofd. De man had het voorzien op de rugzak die de vrouw bij zich droeg. Ze verdedigde zich en hield de rugzak stevig bij zich. Een omstander, die haar had horen gillen, kwam toegesneld. Daarop vluchtte de belager op zijn fiets richting de Kinsbergenstraat. De vrouw is naar het ziekenhuis vervoerd en werd daar behandeld aan haar verwondingen.

"Het slachtoffer is enorm geschrokken en aangedaan door wat haar is overkomen", laat de politie Oost-Brabant weten. Uit onderzoek blijkt dat zij met een steekwapen is aangevallen. Doordat het slachtoffer een bril droeg is mogelijk ernstig trauma aan haar oog voorkomen.