Een 66-jarige man is op 5 maart vorig jaar in Eindhoven zo zwaar mishandeld dat hij een schedelbreuk opliep en bijna invalide raakte. De politie is nog steeds op zoek naar de vijf jongens die er vermoedelijk verantwoordelijk voor zijn. De reden van de mishandeling is onbekend.

De mishandeling vond plaats op de Winston Churchilllaan bij winkelcentrum Woensel. De man was niet aanspreekbaar toen de hulpdiensten hem aantroffen.

Omdat zijn verwondingen aan de achterkant van zijn hoofd zaten, vermoedt de politie dat hij van achteren werd aangevallen en tegen zijn hoofd geschopt is. Hij moest een tijd met een rollator lopen en heeft nu nog vaak last van hoofdpijn.

De politie zoekt al maanden naar de groep tieners, waarvan twee wegreden op een scooter. Getuigen hebben gezien dat in totaal vijf jongens de man aanvielen.

Politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk zei dinsdag in het tv-programma Opsporing Verzocht dat de daders volgens getuigen "erg jong zijn, ongeveer tussen de twaalf en de zestien jaar".