Een auto is in de nacht van oud op nieuw in het water beland langs de Stiffelio in Eindhoven. De bestuurder is nog spoorloos.

Om 03.40 uur kreeg de politie een melding binnen dat een auto, met de lampen aan, in het water lag langs de Stiffelio in Eindhoven.

De hulpdiensten kwamen meteen massaal in actie. Er werd gecontroleerd of er nog iemand in het voertuig zat, maar dat was niet het geval. De politie is ook in de buurt van waar het ongeluk is gebeurd op zoek gegaan naar de bestuurder, maar zonder succes.

Een woordvoerder van de politie laat vrijdagochtend weten dat het onderzoek naar wat zich hier precies heeft afgespeeld nog loopt. Daarbij is ook een onderwaterteam opgeroepen om uitgebreid onderzoek te doen in en rond het voertuig.