De overleden persoon die vorige week werd aangetroffen in een spottershut in Luykgestel blijkt een vermiste man uit Eindhoven te zijn. Met dat scenario hield de politie al rekening, maar nu is het ook bevestigd.

De man werd aangetroffen in een uitgebrande hut in het Noord-Brabantse dorpje Luykgestel, nabij de grens met België.

Over de oorzaak van de brand in het hutje is nog steeds geen duidelijkheid. Het uitgebreide technische onderzoek gaat onverminderd door. Het is dus ook nog niet duidelijk of het om een misdrijf gaat.

De politie zocht op Kerstavond naar een vermiste Eindhovenaar in het buitengebied van Luyksgestel. Agenten ontdekten dat de spottershut was afgebrand. In de restanten van de verwoeste hut werd een stoffelijk overschot gevonden. Nu is bevestigd dat het inderdaad om de vermiste Eindhovenaar gaat.