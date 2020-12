Twee klanten van de Jumbo supermarkt aan de Boschdijk in Eindhoven zijn maandag met elkaar op de vuist gegaan, omdat een van hen geen mondkapje droeg.

Volgens supermarkteigenaar Hans Zwijsen werd de klant zonder mondkapje hier aanvankelijk door een caissière van de servicebalie op gewezen. "Vervolgens werd hij ook door iemand in de rij hierop aangesproken. Het volgende moment flipte de man volledig. Hij werd agressief en begon te slaan."

Zwijsen betreurt het incident. "Erg vervelend als zoiets in je zaak gebeurt. Zelf hebben wij het beleid dat we niet als politieagent of BOA optreden als mensen geen mondkapje dragen. Alleen deze caissière wist dit vermoedelijk niet."

De agressieve klant is door de politie aangehouden. Volgens Zwijsen gebeurt het nog altijd dat mensen zonder mondkapje gaan winkelen in de supermarkt. Volgens hem gaat het om ongeveer 5 procent van de mensen.