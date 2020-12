De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een man aangehouden die ondanks verschillende waarschuwingen het station in Eindhoven betrad. De verdachte kwam binnen door een deur kapot te maken. Dat meldt de veiligheidsdienst van NS maandag.

Het begon bij de man die vroeg in de nacht in een wachtruimte op een perron zat. Omdat het station 's nachts wordt afgesloten, werd hem verzocht weg te gaan. Hoewel hij daar in eerste instantie gehoor aan leek te geven, keerde hij meerdere malen terug. Hij deed keer op keer een poging het station binnen te komen. Rond 3.30 uur met succes.

"Een machinist deed een melding bij ons dat een persoon, die aan de beschrijving voldeed van de eerder genoemde man, tegen een toegangsdeur van het station aan het trappen was", meldt de veiligheidsdienst van NS. "Nog voor wij ter plaatse kwamen ontvingen wij een tweede melding. Het glas van de deur lag er inmiddels uit."

De man kreeg voor elkaar wat hij de hele nacht al geprobeerd had. Hij kwam binnen. Lang heeft hij daar echter niet van kunnen genieten. De verdachte is aangehouden en verzette zich daarbij hevig. De politie van Eindhoven heeft hem uiteindelijk meegenomen.