Reizigers die vanaf Eindhoven Airport vliegen zullen voorlopig nog door weer en wind vanaf de terminal naar de vliegtuigen moeten lopen. De bouw van een overkapping op de 600 meter lange looproute is als gevolg van de coronacrisis opnieuw vertraagd en pas eind volgend jaar klaar.

Tevens hebben nieuwe berekeningen uitgewezen dat een zwaardere fundering nodig is. De bouw had al gestart moeten zijn, want de oplevering was gepland in januari volgend jaar.

Volgens de nieuwste planning is de overkapping nu pas eind 2021 klaar, meldt een woordvoerder desgevraagd. De aanbesteding is gestart. In mei wordt de klus vergund en wordt ook het definitief ontwerp gepresenteerd. De fundatie wordt door Heijmans uitgevoerd.

Met de bouw van een overkapping is een investering van zo'n 4 miljoen euro gemoeid. De werkzaamheden worden zoveel mogelijk in de nachtelijke uren uitgevoerd, aldus de woordvoerder.