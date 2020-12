Een 59-jarige Eindhovenaar is maandag door de rechtbank in Den Bosch vrijgesproken van betrokkenheid bij een ongeluk waarbij twee kinderen ernstig gewond raakten. Dat ongeval gebeurde in augustus 2017 in het ski- en partycentrum van de man.

In een van de zalen van het centrum was een feest aan de gang van een groep mensen die al tien jaar regelmatig bij de eigenaar een feestzaal huurde. Een groep kinderen van dat gezelschap is - volgens de Eindhovenaar tegen de afspraken in - naar de skihal gegaan. Een kind van twee en een kind van zeven kwamen vermoedelijk tussen de bewegende skimat en een vast gedeelte van de skihelling terecht en raakten ernstig gewond.

Volgens het Openbaar Ministerie was de eigenaar van het centrum nalatig geweest. De rechtbank kon dat niet vaststellen en sprak de man daarom vrij. Volgens de rechtbank is er in het strafdossier onvoldoende duidelijk geworden of de kinderen al naar de skihal zijn gegaan toen de eigenaar nog aanwezig was op het feest, of toen hij al vertrokken was.

Ook is niet vast komen te staan hoe het ongeluk kon gebeuren. "Details hierover ontbreken in het dossier. De eigenaar heeft aangegeven dat de skibaan niet zomaar door een eenvoudige druk op de knop in werking kon worden gezet. Al met al ziet de rechtbank onvoldoende bewijs om de man te verwijten dat hij in voldoende mate schuld heeft aan het ongeval", aldus de rechtbank.