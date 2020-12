Stichting Circulo krijgt van de gemeente Eindhoven niet de gevraagde subsidie van 22.000 euro voor de kringloopwinkel en werkplaats in de wijk Drents Dorp. Het bestuur van de stichting gaat op zoek naar alternatieven.

Met kringloopwinkel 't Cirkeltje en buurtwerkplaats D13 slaagt Circulo er de laatste jaren in om de onderlinge contacten in Drents Dorp te versterken. Ook worden kwetsbare mensen gestimuleerd hun talenten te ontplooien. Een aantal van hen is als vrijwilliger op een van de plaatsen aan de slag. Voorzitter Carina Verhulst spreekt van samenredzaamheid.

Circulo begon vijf jaar geleden en kreeg voor 2017 en 2018 wel subsidie. Daarna moest de gemeente Eindhoven flink bezuinigen. Maar nu de reserves weer aangroeien, hadden Verhulst en bestuurslid Sjef Orbons gehoopt op toekenning van het gevraagde bedrag van 22.000 euro. De gemeente heeft de aanvraag afgewezen.

Verhulst: "Over zes maanden moeten we de kringloopwinkel leeg opleveren. We hebben al plannen voor het plaatsen van units op ons terrein naast de werkplaats in de Doesburgstraat. Die units kunnen we overnemen van de TU/e, maar het vervoer en de aansluiting op water en elektriciteit moeten we zelf betalen. De gemeente heeft daar blijkbaar geen vertrouwen in."

Het stadsbestuur wil geen toelichting geven op het besluit geen subsidie te verlenen. Een woordvoerder wijst wel op het bezwaar dat Circulo tegen de afwijzing nog kan indienen. Het bestuur van Circulo hoopt nu bij sponsors en fondsen geld op te halen.