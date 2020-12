De GGD Brabant-Zuidoost start op maandag 18 januari met het vaccineren van zorgpersoneel in het Indoor-Sportcentrum Eindhoven.

In overleg met de gemeente Eindhoven en de Veiligheidsregio is gekozen om te vaccineren bij het Indoor-Sportcentrum Eindhoven. Een vaccinatielocatie moet aan landelijke richtlijnen voldoen en het sportcentrum is al eens eerder ingezet voor het geven van vaccinaties. Daarnaast is het sportcentrum goed bereikbaar (per auto, fiets of openbaar vervoer) en er is de mogelijkheid om het aantal zogenoemde "priklijnen" relatief eenvoudig op te hogen. Met het oog op de verdere uitvoering van de vaccinatiestrategie is dat een belangrijke vereiste vanuit het ministerie van VWS.

Zorgmedewerkers van verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, wijkverpleging en Wmo ondersteuning ontvangen vanaf 4 januari een uitnodiging voor het krijgen van een vaccinatie via hun werkgever. Zij kunnen aan de hand van die ontvangen uitnodiging een afspraak maken via het landelijke callcenter. De zorgmedewerkers maken dan direct ook de tweede afspraak, circa drie weken na de eerste afspraak, voor de tweede benodigde prik.