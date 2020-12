Inbrekers sloegen dit jaar landelijk gemiddeld ruim 20 procent minder vaak toe dan in 2019. Dat geldt ook voor Brabant. Eindhoven springt eruit met een daling van 24 procent. Daar werd dit jaar tot nu toe 502 keer ingebroken, tegenover 664 keer vorig jaar.

In heel Brabant waren er vorig jaar ruim vijfduizend woninginbraken. Tot nu waren dat er dit jaar ruim vierduizend. In de andere Brabantse steden is de daling rond de 10 procent.

In Den Bosch werd dit jaar 249 keer ingebroken, wat 30 keer minder vaak is dan vorig jaar. Breda ging van 446 vorig jaar naar 400. In Tilburg daalde het aantal inbraken met 11 procent van 373 naar 335.

Mensen zijn meer thuis

Tot en met vorige week ging het landelijk om ruim 28.000 geregistreerde woninginbraken. In dezelfde periode vorig jaar waren dit er nog bijna 36.000. Dat concludeert Interpolis op basis van politiecijfers.

Reden voor de daling is waarschijnlijk dat mensen door de coronacrisis vaker thuis zijn. Zeker tijdens de eerste golf. Tijdens de tweede golf werd minder thuisgewerkt dan gedurende de eerste. Ook slaan inbrekers vaker toe tijdens de donkere dagen.

Aantal gevallen van digitale fraude stijgt

Het aantal woninginbraken daalde door de coronacrisis fors, maar dat gat wordt gevuld door digitale criminaliteit. Het aantal gevallen van digitale fraude is toegenomen.

WhatsApp-fraude explodeert dit jaar, zo blijkt uit de cijfers van de Fraudehelpdesk. Op 1 oktober had het loket al 9.605 meldingen ontvangen.