Supermarkten in Eindhoven worden de komende dagen gecontroleerd of ze niet te veel klanten toelaten en of ze ervoor zorgen dat de coronaregels worden nageleefd. Burgemeester John Jorritsma kondigt dat aan in een brief die alle supermarktondernemers ontvangen wegens grote drukte in de winkels.

Met de feestdagen in het vooruitzicht en omdat de horeca en andere winkels dicht zijn, ontstaat er grote drukte in de supermarkten. Vanwege het grote aantal virusbesmettingen is het volgens de burgemeester van groot belang dat supermarkten het bezoek spreiden, bezoekers en personeel afstand houden en mondkapjes dragen.

"In veel supermarkten gaat dat goed, maar niet overal en dat is zorgelijk", staat in de brief. "Toezichthouders zullen in de komende dagen toezien op de drukte en ingrijpen waar het nodig is", waarschuwt Jorritsma.