Op het 18 Septemberplein in Eindhoven mag je wél fietsen. Ondanks de borden is er een hoop onduidelijkheid onder inwoners en bezoekers van de stad.

Vanwege winkelend publiek, grote ingangen van de fietsenstallingen en enorme roestkleurige palen van de Piazza-ingang lijkt het alsof je er niet kan of mag fietsen. Maar dit mag dus wel.

Je kunt dus gewoon op je fiets oversteken tussen de Emmasingel aan de ene kant, en de Vestdijk en het Stationsplein aan de andere kant. In de passage van de Piazza geldt wel een fietsverbod.

Wat niet is toegestaan, is om je fiets zomaar overal op het plein te parkeren. Dat is alleen toegestaan in de rekken of in de fietsenstalling.