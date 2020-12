Omwonenden weten niet wat ze moeten vinden van de nieuwe daklozenopvang die voor de komende vijf jaar aan de Vestdijk in Eindhoven komt. Dat blijkt uit de bijeenkomst donderdagavond waarin zij vragen konden stellen aan Springplank 040, verantwoordelijk voor de maatschappelijke opvang.

De vragen gingen over de te verwachten overlast en in welke mate daar sprake van kan zijn. Ook werden er vragen gesteld over de veiligheid, drugsgebruik, toeloop van dealers en andere daklozen en waar omwonenden zich kunnen melden met klachten.

De boodschap dat omwonenden ook kunnen deelnemen aan een beheergroep, waarin ook Springplank, de gemeente en politie zitten, viel goed en leverde meteen een aantal aanmeldingen op. Naast kritische vragen was er ook begrip.

"Bij 't Eindje aan de Mathildelaan is alleen in de avond en nacht opvang en slapen bewoners samen op een zaal. Op de Vestdijk krijgen ze een eigen kamer en mogen ze er 24 uur per dag verblijven, hoe lang is afhankelijk van de persoonlijke situatie. Softdrugs mag er onder toezicht gebruikt worden maar harddrugs natuurlijk niet", aldus Thijs Eradus van Springplank

Hoop op een betere toekomst

Voor de begeleiding is de maatschappelijke organisatie Ervaring die Staat straks mede verantwoordelijk. Directeur Els Keet hoopt dat de rust en regelmaat de bewoners weer hoop geeft op een betere toekomst.

De omwonenden kregen van Eradus de toezegging dat er sowieso het eerste jaar beveiliging aanwezig is om te voorkomen dat situaties uit de hand lopen.