Bij een steekincident vrijdagmiddag op de Wattstraat in Eindhoven zijn twee personen gewond geraakt. Zij zijn allebei naar het ziekenhuis gebracht. Ook een traumahelikopter is ter plaatse gekomen.

De steekpartij is mogelijk het gevolg van een ruzie. De ernst van de verwondingen van de slachtoffers is nog onduidelijk, maar volgens de officier van dienst zijn ze in elk geval stabiel en aanspreekbaar. "Ze zijn wel lelijk geraakt", zegt hij. Volgens hem waren het twee "jonge gasten". "Het lijkt erop dat het vrienden zijn van elkaar."

Volgens de officier van dienst vond de steekpartij vermoedelijk plaats in de Wattstraat. Vandaar zijn de slachtoffers richting het kruispunt met de Edisonstraat gelopen. "Daar zijn ze op de hoek van de straat in elkaar gezakt", zegt hij. Precies op die plek ligt nog met bloed doordrenkte witte kleding en twee isolatiedekens.

"We hebben nog superveel vraagtekens over wat er precies gebeurd is" aldus de officier. "We zijn nu bezig met buurtonderzoek en aan het kijken of er camerabeelden zijn." Na het incident was er veel volk op straat. Politieagenten ter plaatse spreken mensen aan met de vraag of ze iets gezien hebben. Dat geldt in ieder geval niet voor bezoekers van de Coffeeshop aan de Edisonstraat. "We zagen zwaailichten en toen zijn we pas naar buiten gegaan", zegt een bezoeker.

Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse om direct zorg te kunnen verlenen aan de slachtoffers. Het onderzoek naar verdachte(n) loopt, vooralsnog is niemand aangehouden.