Een auto zonder kenteken stond in de nacht van donderdag op vrijdag in brand op de Asterstraat in Eindhoven. Het vuur is vermoedelijk aangestoken.

De politie heeft het beschadigde voertuig in beslag genomen omdat de eigenaar de registratie van het voertuig in januari al beëindigd zou moeten hebben.

De gemeente zal het beschadigde voertuig in de loop van de dag afslepen.