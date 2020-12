Het Eindhovense documentairefestival DOCfeed stopt ermee. Het bestuur ziet geen toekomst meer voor het festival, nu alle filmzalen vanwege de coronamaatregelen voorlopig dicht blijven.

Naast de dichte filmzalen, is het bestuur er ook niet in geslaagd om een geschikte opvolger te vinden voor de huidige directeur Frans Mouws. Daarom zal er geen nieuwe editie van het documentairefestival georganiseerd worden. "Met pijn in het hart, maar we kunnen niet naders", concludeert Mouws.

Eerder dit jaar was DOCfeed nog genomineerd voor de Eindhoven Cultuurprijs. Ook sprak Stichting Cultuur Eindhoven zich lovend op het festival uit.

In februari dit jaar werd de zevende en laatste editie van het festival gehouden.