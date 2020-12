VVD'er Joost de Jong is woensdagavond geïnstalleerd als tijdelijk wethouder in Eindhoven. Voor een periode van zestien weken vervangt hij VVD-wethouder Marcel Oosterveer die sinds augustus is uitgeschakeld en momenteel herstelt van een operatie.

De Jong (37) was bezig aan zijn derde periode als gemeenteraadslid. Sinds de verkiezingen in 2018 is hij fractievoorzitter van de grootste partij in de Eindhovense gemeenteraad.

Het is de bedoeling dat Oosterveer zijn werk als wethouder eind maart hervat.