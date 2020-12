Een vliegtuig dat van Amsterdam op weg was naar Oslo kreeg woensdag in de lucht problemen en moest daardoor landen op Eindhoven Airport.

Het vliegtuig zou lawaai hebben gemaakt en volgens iemand die het over hoorde vliegen het geluid van een tractor hebben geproduceerd.

Volgens een woordvoerder van Eindhoven Airport was er inderdaad technisch iets niet helemaal in orde waardoor het toestel van KLM al in Eindhoven aan de grond werd gezet. De passagiers konden daar uitstappen en hebben met een ander vliegtuig hun weg naar Oslo vervolgd.

De woordvoerder kon niet vertellen om wat voor mankement het gaat.