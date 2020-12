De prijzen van kaartjes in de bussen van Hermes in Eindhoven worden ietsje duurder met ingang van volgend jaar.

Zo gaat een ov-ritkaart 4,46 euro kosten in plaats van 4,38 euro. Ook de dalurendagkaart gaat iets in prijs omhoog. Volgens de busmaatschappij wordt hiermee de inflatiecorrectie gevolgd. Ook de tarieven van de ov-chipkaart stijgen licht. Een jeugdmaandabonnement wordt twee euro duurder. Het tarief dat in rekening wordt gebracht voor elke gereden kilometer, stijgt minimaal, van 0,172 naar 0,175 euro.

Vakantiedienstregeling

Rond de feestdagen wordt de dienstregeling van Hermes aangepast. Van zondag 20 december tot en met zaterdag 2 januari rijden de bussen volgens het vakantierooster. Een aantal buslijnen wordt dan minder vaak gereden en sommige vervallen zelfs geheel of gedeeltelijk.

Op eerste en Tweede Kerstdag geldt de zondagdienstregeling. Op Oudejaarsavond vertrekken de laatste bussen tussen 19.00 en 20.00 uur. Meer informatie is te vinden op de site van Hermes.