In een woning op de hoek van de Strobloemstraat en de Edelweisstraat in Eindhoven heeft dinsdag rond 21.00 uur brand gewoed. In zeker één kamer is veel schade. Niemand raakte gewond.

De rook trok door de ramen op de eerste verdieping naar buiten. De brandweer had de brand na aankomst snel onder controle. Een opgeroepen hoogwerker hoefde niet ingezet te worden.

Binnen is flinke schade. Veel spullen zijn zwartgeblakerd. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.