Verlichte dichtregels sieren deze donkere dagen voor kerst de toren van de Gerarduskerk in Stratum. De projectie is een initiatief van het Stratums Dwaaltheater.

Het theater vroeg wijkbewoonster en tekstschrijfster Pleun Kicken-van der Aa om met een kort gedicht de buurtbewoners "een warm gevoel" te geven en in coronatijd een hart onder de riem te steken.

GERARDUSBUURT



Waar we helpen

waar we lachen

Elkaar kennen

ontmoeten

Feesten

wat drinken

Kunnen schuilen

spullen ruilen

Waar kinderen

samen spelen

Zonder zorgen

zo geborgen

Veilig wonen

en fijn leven

Dus reik elkaar de hand

houd dit moois in stand

Kicken was verrast én vereerd, toen zij eind november werd benaderd. Maar ook vond ze het een beetje spannend. "Ik heb het woord Gerardusbuurt op een wit vel papier gezet en heb de woorden opgeschreven die bij mij opkwamen", aldus de tekstschrijfster.

De ode aan de Gerardusbuurt is nog tot eind deze maand te zien.