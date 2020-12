Een negentienjarige Eindhovenaar hoeft van de rechtbank in Den Bosch niet terug de cel in. De jongen overviel in november vorig jaar een Domino's en een ALDI.

Hij zat al ruim drie maanden vast. De rechters houden er rekening mee dat de jongen een achterstand in zijn ontwikkeling heeft en zijn leven met steun van hulpverleners betert.

Wel legt de rechtbank een hogere voorwaardelijke straf op dan de officier van justitie eiste: 191 dagen in plaats van 131.