Het Eindhoven Museum is tevreden over het aantal bezoekers dat dit jaar het Prehistorisch Dorp in Gennepper Parken bezocht. Dat ligt met 31 duizend een stuk lager dan vorig jaar toen nog 56 duizend mensen het museum aan de Boutenslaan wisten te vinden.

Twee maanden lang waren de deuren gesloten vanwege de lockdown in de coronacrisis. Ook daarna, vanaf juni, was het aantal bezoekers beperkt door de coronamaatregelen.

Tevens meldt het museum dat in totaal nog eens vijfenveertighonderd Eindhovenaren het rondreizende Museum door de Stad bezochten. Directeur Ward Rennen is trots op de resultaten in een moeilijke tijd, zegt hij in een persbericht. Maar hij is ook realistisch. hield het museum het hoofd boven water dankzij diverse steunmaatregelen.

Het museum aan de Boutenslaan is gesloten in de winter. Pas op zaterdag 27 maart gaan de deuren weer open.