De bouw van zo'n 670 tijdelijke woningen aan de Castilliëlaan in Eindhoven kan nog voor de zomer van volgend jaar starten. Dat lukt alleen als de gemeenteraad afziet van een langdurige goedkeuringsprocedure.

De totale kosten om de bouw van wat inmiddels Buurtschap Te Veld heet, mogelijk te maken, bedragen 18 miljoen euro. Eerder werd al duidelijk dat 'tijdelijk' nog best lang is.

Wat begon als een project voor vijftien jaar moet nu minstens dertig jaar blijven staan. De benodigde riolering en andere voorzieningen zouden daarna nog een rol bij een volgende herontwikkeling moeten spelen.

Al die tijd betalen de partijen die woningen gaan bouwen huur aan de gemeente. Die kan daardoor de kosten terugverdienen. Maar dat kan alleen kostenneutraal door de bijdrage van 5 miljoen euro die minister Kajsa Ollongren ( Binnenlandse Zaken, Wonen) uit de Woningbouwimpuls geeft.

Anders hadden de gemeenten of de verhuurders te veel bij moeten leggen. Dan waren de woningen te duur geworden, terwijl het juist de bedoeling is om hier snel betaalbare huizen neer te zetten. Daar is grote behoefte aan.

Op het terrein tussen de Castilliëlaan, Verlengde Huizingalaan en geluidswal A50 gaan de corporaties Thuis en Woonbedrijf 350 sociale huurwoningen bouwen. Living Lab 040 wil er zo'n 120 'innovatieve huizen' ontwikkelen.

Wethouder Torunoglu heeft medewerking politiek nodig

Wethouder Yasin Torunoglu stuurt de informatie naar de raad, omdat hij de medewerking van de politiek nodig heeft. Normaal duurt het een jaar voordat de gemeenteraad akkoord gaat met een bouwplan dat afwijkt van het bestemmingsplan.

Torunoglu vraagt de raad nu om daar voor dit geval van af te zien en de verantwoordelijkheid bij het college te laten. Dat zou een half jaar kunnen schelen, waardoor nog voor de zomer gebouwd kan worden.

De wethouder benadrukt dat ook als de raad akkoord gaat, de buurt de mogelijkheid krijgt op inspraak. Dat was vorig jaar een van de voorwaarden van de raad om in te stemmen.