De gemeente Eindhoven schrapt met ingang van het nieuwe jaar de subsidie van Open Huis Cathrien en Inloophuis 't Hemeltje. "We hebben hun inzet altijd gewaardeerd, maar hun wijze van opvang past niet binnen onze nieuwe visie", zegt de gemeente.

Eindhoven wil in het nieuwe jaar een 24 uursopvang realiseren waar daklozen elke dag terecht kunnen en waar alles op alles wordt gezet om hen binnen twee weken in een werk- of activeringstraject te krijgen.

"We willen mensen perspectief bieden, zodat zij zo snel als mogelijk weer zelfstandig kunnen wonen. Dat betekent dat we niet zelf stimuleren dat deze doelgroep voor oplossingen kan kiezen die hen geen toekomstperspectief bieden."

De twee inloophuizen blijven wel gewoon bestaan. Het inloophuis bij de Catharinakerk kreeg altijd een relatief kleine bijdrage van de gemeente, net onder de 10.000 euro per jaar. Het gebruikte dit voor training van vrijwilligers en de inzet van een beveiliger.

"Vanwege de coronamaatregelen is onze inloop dicht, maar onze vrijwilligers delen bijna elke dag lunchpakketjes uit aan circa 25 dak- en thuislozen. Daar zijn ook veel mensen bij die wel woonruimte hebben maar geen of weinig sociale contacten", zeggen voorzitter Anneke Nieuwenhuizen en bestuurslid Anne Buskes. "We zijn nu ook druk bezig met het voorbereiden van onze jaarlijkse kerstmaaltijd, die we dit keer coronaproof aanbieden. "Daar gaan we gewoon mee door".

Open Huis Sint Cathrien krijgt sinds de oprichting 34 jaar geleden al subsidie. "Dat die nu helemaal wegvalt, vinden we verbijsterend", zegt Buskes. Zij dacht eerst dat de ingreep kwam doordat Eindhoven geld tekort komt. "Maar nu lezen we in de krant dat ze 30 miljoen overhouden."

Ook 't Hemeltje in Woensel zet werkzaamheden door

't Hemeltje in Woensel heeft er bewust voor gekozen om buiten het plan van de gemeente te blijven, vanuit het idee dat er altijd mensen zijn die hier niet in passen. Het bestuur had gedacht de gemeente wellicht toch uit een ander potje subsidie zou geven. Nu valt toch de hele bijdrage van 61.000 euro per jaar weg.

Dat gat dichten is een grote opgave, omdat er drie betaalde krachten werken. "Maar ook wij gaan gewoon door. We zullen een extra beroep doen op charitatieve fondsen en particulieren", zegt voorzitter Alef Schippers.

"Als je nieuw beleid inzet, dan moet je dat strak doen. Dat is de uitleg van de gemeente, en daar kan ik me wel wat bij voorstellen", zegt hij.