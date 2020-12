De jaarlijkse fakkeltocht op Kerstavond in Eindhoven gaat dit jaar niet door. Volgens Hans Matheeuwsen van de organisatie is het door verschillende coronamaatregelen niet verantwoord het evenement te organiseren. Vorig jaar kwamen drieduizend mensen af op het evenement.

De Fakkeltocht, die begint op het Wilhelminaplein, werd voor het eerst gehouden in 1992 toen in het Duitse Solingen aanslagen werden gepleegd op woningen van migranten. Sindsdien heeft de tocht elk jaar op Kerstavond in het teken gestaan van vrede, vrijheid en verdraagzaamheid. De Fakkeltocht is voor veel Eindhovenaren een vertrouwd onderdeel geworden van de feestdagen. Hiermee geeft Eindhoven aan hoeveel mensen in onze regio zich willen inzetten voor een samenleving, waarin verdraagzaamheid en respect voor elkaar centraal staan.

Alternatief op sociale media

Volgens Matheeuwsen wil de organisatie het moment, ondanks het afgelasten van de fakkeltocht, niet zomaar voorbij laten gaan. "Daarom worden mensen opgeroepen om op sociale media een foto of video te delen met daarbij de hashtag #fakkeltochteindhoven: foto's waarop te zien is hoe ze in hun dagelijkse leven solidariteit, tolerantie en respect uitdragen. Deze foto's worden dan ook gebruikt op de andere sociale media en website van de Fakkeltocht Eindhoven. Noem het maar een virtuele tocht, die mensen via Facebook, Instagram en onze website kunnen volgen", aldus Matheeuwsen.

Kleine ceremonie

De organisatie denkt nog na over een kleine fysieke ceremonie op Kerstavond op het Wilhelminaplein. Daarbij zijn dan mogelijk vier buitenlandse organisaties aanwezig, maar er is geen publiek bij. "We denken daar over na en beslissen dat in onze vergadering van 21 december", zegt Matheeuwsen.