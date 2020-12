Vervoersmaatschappij Hermes laat met ingang van 3 januari minder bussen rijden in de regio Eindhoven, omdat er door de coronacrisis veel minder passagiers zijn.

Tijdens de lockdown van begin dit jaar liepen vervoersbedrijven al forse klappen op. Er reden toen 90 procent minder passagiers mee dan normaal. Na de versoepelingen in juni bleek het openbaar vervoer erg langzaam weer meer reizigers te trekken, schrijft Hermes in een plan voor komend jaar. De maatschappij verwacht hetzelfde te zien als alle coronamaatregelen overbodig zijn geworden.

Minder ritten in spitsuur

Tot half 2021 springt het Rijk financieel bij om het openbaar vervoer te garanderen, maar Hermes denkt daarna meer steun nodig te hebben. Nu bezuinigt het bedrijf vooral op avondritten en ritten in de spitsuren. Door het vele thuiswerken zijn die minder bezet.

Begin volgend jaar gaat de verbinding tussen het centraal station Eindhoven en Blixembosch in de ochtend- en middagspits terug van zes keer per uur naar vier keer per uur.

Helmond en Weert

In de ochtendspits gaan er minder bussen rijden van het station naar Weert. De bus van het station naar Veldhoven vervalt in de avonduren. Hetzelfde geldt voor de verbinding centraal station-Helmond.

In Helmond gaan per 1 januari vier stadlijnen rijden met een 8-persoonsbus. Het gaat om lijn 52 (Rijpelberg), 53 (Straakven), 54 (Brouwhuis) en 55 (Stiphout).

De spitsverbindingen van Valkenswaard en Veldhoven met het Eindhovense station worden opgeheven. Er komen ook veel minder ritten tussen het station en Eindhoven Airport.

High Tech Campus

De bus van het station naar Nuenen gaat in de ochtendspits geen zes keer meer, maar vier keer. Die naar de High Tech Campus vertrekt in de ochtend- en middagspits geen zes keer meer per uur vanaf het station, maar twee maal.

Er komt wel een nieuwe lijn richting High Tech Campus die ook de nieuwe Park en Ride Genneperparken aandoet. Deze bus rijdt overdag twee keer per uur.

Omdat er meer wijzigingen in de lucht hangen, maakt Hermes dit jaar geen busboekje. Het bedrijf adviseert reizigers de reisplanners te checken op de websites van Hermes en Bravo.