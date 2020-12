De politie heeft donderdagochtend een hennepkwekerij gevonden in een pand aan de Orionstraat in Eindhoven. Een dag later heeft verder onderzoek geleid tot de vondst van een tweede kwekerij, dit keer aan de Wolfstraat in Helmond.

De kwekerij in Eindhoven bestond uit zo'n 2500 stekken en planten. Er was niemand in het pand aanwezig toen de politie het pand binnen ging. In de kwekerij in Helmond stonden 1300 stekjes en planten. Alles wordt geruimd.

Noch in Eindhoven noch in Helmond zijn aanhoudingen verricht.