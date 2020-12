De politie heeft donderdagochtend een hennepkwekerij gevonden in een pand aan de Orionstraat in Eindhoven. De kwekerij bestond uit zo'n 2.500 stekken en planten.

Er was niemand in het pand aanwezig toen de politie de hennepkwekerij ontdekte. De kwekerij wordt geruimd, er is nog geen verdachte aangehouden.