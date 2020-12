In Eindhoven is woensdagavond laat een auto van de weg geraakt. De bestuurder verloor de macht over het stuur en kwam met zijn voertuig in een sloot, op het Park Forum, tot stilstand.

De brandweer was al onderweg, maar de lieden hoorden onderweg dat het slachtoffer zelf uit de auto was geklauterd.Daarom reden zij zonder spoed naar de plaats van het ongeval.

Ook was er een ambulance ter plaatse, maar het personeel hoefde niet in actie te komen. De man bleef namelijk ongedeerd. De auto is weggesleept door een bergingsbedrijf.