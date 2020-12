Het kabinet doneert in totaal 650.000 euro aan de gemeente Eindhoven om de verkeersveiligheid te verbeteren. De gemeente verdubbelt het bedrag en al het onder meer besteden om bij de laaste vijf basisscholen in Eindhoven een schoolzone te maken.

Een ander deel van het geld zal gebruikt worden voor drempels, zebrapaden, verkeersborden en markering bij grote wegprojecten.

Wethouder Monique List is blij met de subsidie. "We zijn er trots op dat we snel hebben aangevraagd en gekregen. Eindhoven groeit de komende jaren hard en het wordt daardoor ook drukker op de weg. We willen dat de inwoners en bezoekers van de stad veilig op hun plek van bestemming kunnen komen."