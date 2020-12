Archipel Zorggroep heeft de twee woningcomplexen Leilinde en De Warande in Eindhoven verkocht voor 41,8 miljoen euro. De nieuwe eigenaar Bouwinvest Healthcare Investments garandeert dat de zittende huurders van de 139 appartementen onder dezelfde voorwaarden kunnen blijven zitten.

De zorggroep heeft besloten tot de verkoop van de woningen in Zuiderpark aan de Karel de Grotelaan, omdat ze zich wil concentreren op het verlenen van zorg. Eerder werden bijvoorbeeld ook al sociale huurwoningen verkocht aan Woonbedrijf en Wooninc..

Twee andere woontorens in Zuiderpark, Gagelbosch en Fleuriade, blijven in eigendom van Archipel omdat daar wel zorg wordt verleend aan de bewoners.

"We wilden deze beide woningcomplexen verkopen aan een eigenaar die zich langdurig wil verbinden aan deze wijk in Eindhoven", zegt Eppie Fokkema, voorzitter van de raad van bestuur van Archipel.

"Bouwinvest is een gerenommeerde organisatie met een goede reputatie en daar zijn we blij mee. Dit hebben ze tijdens de verkoop helemaal waargemaakt. Voor de buurt is het een extra plus dat zij de mogelijkheden voor wonen en zorg nog meer willen benutten samen met Archipel."

Bouwinvest is een internationaal opererende investeerder die geld van bijvoorbeeld pensioenfondsen belegt in onder meer woningen, kantoren en zorgvastgoed. In Eindhoven is Bouwinvest onder meer eigenaar van een deel van de Gebroeders, de woningbouw die momenteel gezet wordt aan de Willemstraat.