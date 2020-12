Een auto in de Laagstraat in Eindhoven is zondagavond in brand gevlogen. De hulpdiensten houden er rekening mee dat de brand is aangestoken.

Het vuur ontstond aan de achterkant van het voertuig. Dat duidt erop dat de achterband in brand is gestoken.

De politie is begonnen met een onderzoek naar de oorzaak van de brand.