Opnieuw tegenslag voor de buurtbussen van Hermes. De 26 voertuigen van het bedrijf zijn inmiddels wel coronaproof ingericht, maar de luchtfilters en ventilatoren maken teveel herrie, waardoor de bussen nog altijd niet gebruikt worden.

Op maandag 4 januari gaan de bussen eindelijk weer rijden, als zich tenminste geen nieuwe tegenslagen voordoen. Tot die tijd kunnen reizigers gebruik blijven maken van de Regiotaxi, aldus Hermes-directeur Juul van Hout.

Eigenlijk zouden de buurtbussen sinds november, na acht maanden stilstand, weer de weg op zijn gegaan. Die deadline werd niet gehaald omdat de levering van materialen vertraging opliep. De buurtbussen werden de afgelopen maanden, evenals de reguliere stad- en streekbussen, coronaproof gemaakt.

"Toen de bussen deze week terugkwamen, bleek een nieuw probleem", vertelt Hermes-directeur Juul van Hout. "De zogeheten hepafilters en de ventilatoren op het dak maakten een hoop herrie. Dat is niet goed voor het welbevinden van de inzittenden. We zetten ze daarom ook voorlopig nog niet in."

TNO, dat eerder onderzoek heeft gedaan naar de maatregelen die nodig zijn om de bussen coronaproof te maken, is opnieuw gevraagd onderzoek te doen. Onderzocht moet worden of de luidruchtige filters en ventilatoren op een lagere stand kunnen worden gezet, zonder dat dit gevolgen heeft voor de effectieve werking en de luchtcirculatie.