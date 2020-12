Een automobilist is zaterdagavond opgepakt nadat de politie tientallen zakjes met drugs, enkele honderden euro's contant geld en een schroevendraaier bij hem aantrof. Dat meldt een wijkagent op sociale media.

De man werd gecontroleerd, omdat zijn gedrag opviel. "In de donkere dagen zijn we extra alert op verdachte personen en voertuigen in de wijk. Na onderzoek in het voertuig bleek dat de bestuurder een schroevendraaier voorhanden had", aldus de wijkagent.

De man werd aangehouden inzake het bezit van inbrekerswerktuig. Bij een latere fouillering op het politiebureau troffen agenten echter ook de zakjes drugs aan.