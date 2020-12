Twee Eindhovenaren zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag opgepakt, omdat zij rondreden met inbrekerswerktuigen. De mannen, 21 en 29 jaar oud, kregen een proces-verbaal.

Surveillerende agenten controleerden de auto waar het tweetal in reed in de Pastoor van Breugelstraat. In de auto troffen zij de inbrekerswerktuigen aan.

De gereedschappen zijn in beslag genomen.