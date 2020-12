De brandweer is in de nacht van vrijdag op zaterdag uitgerukt voor een woningbrand aan de Hoogstraat in Eindhoven. De brand is vermoedelijk ontstaan door een auto die in brand was gestoken. Niemand raakte gewond.

De brand brak rond 4.30 uur uit. De brandweer rukte met twee blusvoertuigen uit en had het vuur snel onder controle.

De politie onderzoekt de precieze toedracht van het incident. Mensen die meer over de autobrand weten, worden verzocht contact op te nemen met de politie.