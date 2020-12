Het onderzoek dat de Eindhovense gemeenteraad laat doen naar de toekomst van de bibliotheek is donderdag van start gegaan. Het onderzoek wordt geleid door voormalig PvdA-wethouder Mary Fiers en zal ongeveer drie tot vier maanden duren.

Fiers is voorzitter van een commissie met in totaal vier leden. Ze was van 2006 tot 2013 wethouder namens de PvdA in Eindhoven. Op dit moment is ze werkzaam als directeur van Groen Ontwikkelfonds Brabant.

Het onderzoek naar een nieuwe toekomst voor de bibliotheek is een initiatief van de PvdA-fractie in de gemeenteraad.

Eindhoven geeft door bezuinigingen relatief weinig uit aan de bibliotheek. De dienstverlening is verschraald terwijl er kansen liggen om laaggeletterdheid aan te pakken, vindt de gemeenteraad.