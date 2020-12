De Eindhovense CDA-wethouder Stijn Steenbakkers heeft bedankt voor een plek in de Tweede Kamer die vrijkomt door het vertrek van Kamerlid Michel Rog.

Steenbakkers zegt dat hij het goed naar zijn zin heeft in Eindhoven en nog genoeg heeft te doen als wethouder. Bovendien heeft hij nog maar net de verhuizing met zijn jonge gezin naar Eindhoven achter de rug.

Steenbakkers zat voor het CDA in de Provinciale Staten toen hij in 2017 de 24e plek op de kandidatenlijst van de partij voor het parlement kreeg. Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 werd hij wethouder in Eindhoven.

De Eindhovense wethouders was de eerstvolgende kandidaat van het CDA toen er een zetel vrijkwam in Den Haag. Omdat hij bedankte, gaat de zetel naar Gerard van den Anker uit Maasdriel.

Bij de komende Tweede Kamerverkiezingen in maart staat Steenbakkers niet op de CDA-kandidatenlijst.