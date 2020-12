Duizenden kinderen in Eindhoven groeien op in armoede maar lang niet altijd maken hun ouders aanspraak op fondsen die hen kunnen ondersteunen. Voor de gemeente is het reden om de aanpak kinderarmoede op de schop te nemen.

Geen geld voor schoolreisjes, sporten, muziekles of het vieren van een verjaardag. Volgens de gemeente wonen er in Eindhoven meer dan 5.600 kinderen die opgroeien in een gezin met een inkomen tot 130 procent van het sociaal minimum. "Zorgen en stress over geld hebben vaak een grote impact", staat in een brief aan de raad. Het college maakt zich bovendien zorgen dat het aantal arme gezinnen door corona verder oploopt.

Kindfondsen

Deze gezinnen kunnen aanspraak maken op verschillende kindfondsen. De Stichting Leergeld, Jeugdfonds Cultuur en Jeugdfonds Sport. Die ondersteunen door bij te dragen aan schoolreisjes, schoolgeld voor het verstrekken van bijvoorbeeld een fiets of computer. De fondsen kregen de afgelopen jaren subsidie van de gemeente maar volgens het college blijft er ieder jaar geld over. Vooral omdat een groot deel van de doelgroep niet wordt bereikt.

De oorzaken hiervoor zijn volgens de gemeente divers maar het grootste probleem is dat veel inwoners het bestaan van de kindfondsen niet kennen. "Ook zien we dat taal, laaggeletterdheid en schaamte een barrière kunnen zijn. Sommige ouders weten niet wat de gevolgen zijn van het aanvaarden van hulp van zo'n fonds en denken dat dit invloed heeft op hun uitkering."

Vergroten zelfredzaamheid

Bij de nieuwe nog uit te werken aanpak is het vergroten van de bekendheid en voorwaarden voor hulp daarom belangrijk, stelt de gemeente. Ook moet er meer aandacht komen voor zelfredzaamheid. "Armoede wordt namelijk vaak van generatie op generatie doorgegeven en dat willen we doorbreken", aldus de gemeente. Eerder lag er nog het plan om de drie fondsen te fuseren tot een nieuw fonds maar nu gaat de gemeente een nieuwe aanpak uitwerken. Omdat hier tijd voor nodig is wordt de subsidie aan de verschillende fondsen nog met een half jaar verlengt.

Hanny Jacobs, voorzitter van Stichting Leergeld, gaat er vanuit dat mensen die nu al hulp krijgen zo weinig mogelijk van merken van de veranderingen. Dat er nog veel te winnen is, erkent ze wel. "Ik denk dat we nu zo'n 50 procent van de doelgroep bereiken. Dat heeft ook onze aandacht. Zo stoppen we bij onze folder tegenwoordig een inlegvel met een Arabische en Turkse tekst om ook die gezinnen te bereiken."