De Technische Universiteit Eindhoven, Wageningen University, Universiteit Utrecht en UMC Utrecht gaan samenwerken op het gebied van onderzoek en onderwijs. Ze investeren de komende acht jaar 100 miljoen euro in gezamenlijke projecten om mondiale vraagstukken op te lossen, maakten de onderwijsinstellingen bekend.

Met de krachtenbundeling hopen de universiteiten oplossingen te vinden voor de problemen op het gebied van gezondheid, voedsel, energie en duurzaamheid. De nieuwe kennisalliantie wordt woensdag officieel gelanceerd in aanwezigheid van onderwijsminister Ingrid van Engelshoven.

"Het is heel goed dat deze vier instellingen zo nauw samenwerken. In onverwachte samenwerking over disciplines en instellingen heen schuilt ook zeker de kans op onverwachte resultaten. Mooi om te zien dat universiteiten echt de slag maken van concurrentie naar samenwerking", aldus Van Engelshoven in een toelichting.